القسام تعلن مقتل 5 جنود إسرائيليين بتفجير نفق غرب رفح

العالم - فلسطين

وقالت القسام، في بيان عبر "تلغرام"، إن عناصرها تمكنوا فجر الخميس من "تفجير عين (فتحة) نفق فُخِّخت مسبقا بقوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود والقضاء عليها، بالقرب من تل زعرب غرب مدينة رفح".

كما استهدفت القسام دبابتي "ميركفاه" وجرافتي "D9" بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة دير البلح (وسط)، وقصفت القوات المتوغلة شرق مخيم البريج (وسط) بقذائف هاون من العيار الثقيل، حسب بيانين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد جنوده في معركة بجنوبي قطاع غزة، الذي يتعرض لمجازر مروعة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إن الرقيب أول زيد مزاريب (34 عاما)، وهو متقصي أثر في حرس الحدود، قُتل خلال معركة في جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت القسام أن عناصرها اخترقوا السياج الأمني الفاصل بين غزة والاراضي المحتلة، وهاجموا مقر قيادة فرقة جيشها العاملة بمدينة رفح، دون تفاصيل أخرى.

في المقابل، ادعى الجيش الإسرائيلي، عبر بيان الخميس، أنه قتل 3 فلسطينيين، وأنهم لم يتمكنوا من التسلل عبر السياج الفاصل.

ورغم المجازر الاسرائيلية هذه، فإن فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن بوتيرة يومية قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

ويواصل الكيان الإسرائيلي عدوانه على غزة رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما يتحدى الكيان الإسرائيلي طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.