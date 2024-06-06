فيديو خاص: دوي انفجار كبير لصاروخ بركان في "اسرائيل"+تفاصيل

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: في الوقت التي لازالت فيه العملية التي حصلت امس على مستعمرة حرفيش تتفاعل داهل الكيان الاسرائيلي لما أرخته من ثقل عليه، من حيث الخسائر التي مني بها الاحتلال.

وتابع: ابرز عمليات المقاومة اليوم كانت على مقر فرقة 91 في ثكنة برانيت في الجليل الغربي بصواريخ الفلق، بالاضافة الى استهدافها مستعمرات ومواقع للاحتلال في المالكية والبغدادي والرمثا وثكنة زبدين والمطلة.

واوضح مراسلنا: قبل قليل كان هناك دوي انفجار كبير في منطقة الطيحات بصاروخ بركان، طبقا لمعلومات المقاومة واعلام الاحتلال، الذي اقر بإصابة ما اسماه احد المتاجر في كريات شمونة بصاروخ.

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