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قطر: لم يتلق الوسطاء حتى الآن ردا من "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار

قطر: لم يتلق الوسطاء حتى الآن ردا من
الخميس ٠٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أن الوسطاء لم يتلقوا حتى الآن ردا من حماس على مقترح وقف إطلاق النار الأخير موضحا أن الحركة أفادت بأنها ما زالت تدرس المقترح.

العالم-قطر

وقال الأنصاري: "لم يرد للوسطاء رد حتى الآن من قبل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، على المقترح الأخير حول صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس، وقوات الاحتلال الإسرائيلي"، موضحا أن الحركة أفادت بأنها مازالت تدرس المقترح.

وأكد الأنصاري أن جهود وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة، داعيا إلى "عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية غير الدقيقة، واعتماد المصادر الرسمية الموثوقة خاصة في ظل حساسية وضع المفاوضات حاليا".

ويوم الثلاثاء أعلنت قطر أنها سلمت حركة "حماس" مقترحا صهيونيا يعكس المواقف التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدة أن المقترح بات الآن أقرب بكثير إلى مواقف الجانبين.

وتستمر مفاوضات وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال وحركة حماس في قطاع غزة، إذ التقى كبار المسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة مع قادة حركة حماس في الدوحة لبحث سبل التوصل لاتفاق.

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