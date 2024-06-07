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أهداف وتداعيات التهديدات الإسرائيلية بالحرب

الجمعة ٠٧ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

تبرز جبهة الاسناد اللبنانية في غزة كنقطة تحول في مسار المواجهة بين حزب الله وقوات الاحتلال الاسرائيلية.

العالم – مع الحدث

وترتفع وتيرة التصعيد العسكري الى حد دفع قادة الاحتلال الى التهديد بالحرب بعد العمليات النوعية الناجحة للمقاومة ضد القواعد العسكرية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان.

فما أهداف التهديدات الاسرائيلية بشن حرب على لبنان؟ هل تأتي في إطار التهويل أم هي تهديدات حقيقية؟ هل بقدرة جيش الاحتلال فتح حرب كبيرة مع حزب الله؟ وكيف تتحضر المقاومة في لبنان لسيناريو الحرب اذا اندلعت؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى التهديدات الاسرائيلية بشأن شن حرب على لبنان.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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