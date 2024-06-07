زاخاروفا للعالم.. ما يحدث بغزة كابوس ومأساة تاريخية

العالم - فلسطين

وأكدت "ماريا زاخاروفا" في تصريح لمراسلة قناة العالم على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ٢٧، ان واشنطن تضر ليس فقط من تعتقد انهم اعدائها لكنها تضر ايضا من هم حلفائها، هذا تناقض لكن هذا هو الامر.

واضافت زاخاروفا: انظري الى اوكرانيا على سبيل المثال، الولايات المتحدة الامريكية كانت تصر على ان اوكرانيا هي افضل صديق للولايات المتحدة الامريكية، ولكن ماذا فعلت لاوكرانيا خلال السنوات الماضية؟ الامريكيون دمروا اوكرانيا وارتکبوا انقلاب دستوري وجعلوا الناس في اوكرانيا تکره بعضها البعض، هذه كانت سياستهم تجاه اصدقائهم القدامى.

وتابعت ان هذا هو ما تفعله امريكا الان تجاه "اسرائيل" واليهود الذين هم افضل و اقرب اصدقائهم.. انا لا اتحدث عن الاطفال والنساء الفلسطينيين والمدنيين فهذا حقا کابوس، هذا شئ غیر مسبوق.. انها مأساة تاريخية- لكن انظري الى ماذا فعلته سياسات الولايات المتحدة في المنطقة تجاه "اسرائيل".. انها ايضا منقسمة والناس الان يكرهون بعضهم البعض.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: انا استمع الى اللقاءات والخطب و مناقشات "الاسرائيليين" واشاهد الكثير من الكراهية لبعضهم البعض وهذه هي نهاية ما تسمى الديمقراطية الليبرالية التي تبنيها الولايات المتحدة لهم. اذن هذا مثال حي لنفهم النواة الرئيسية، بأن الفكرة الاساسية للسياسة الامريكية هي الاستعداد لتدمير كل شئ من اجل مصلحتها.