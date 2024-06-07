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جنين تشيع جثامين الشهداء السعدي والجلاد ومرعي

جنين تشيع جثامين الشهداء السعدي والجلاد ومرعي
الجمعة ٠٧ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

شيعت جماهير جنين، مساء أمس الخميس، جثامين الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا خلال العدوان على مدينة جنين ومخيمها، وهم إبراهيم طاهر محمد السعدي (21 عاما) والطفل عيسى نافز جلاد (17 عاما)، من جنين، وعدي أيمن مرعي (24 عاما) من مخيم جنين.

العالم - فلسطين المحتلة

وانطلقت مسيرة التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، حيث حمل آلاف المشيعين جثامين الشهداء الملفوفة بعلم فلسطين، على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، مرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق شعبنا، والداعية للوحدة الوطنية.

وسار المشيعون نحو مقبرة شهداء الحي الشرقي في جنين، ومقبرة الشهداء الجديدة في مخيم جنين، حيث ووريت جثامين الشهداء الثرى.

ونعت حركة "فتح" إقليم جنين الشهداء الثلاثة في كلمة ألقاها عبد الرحمن أبو الرب، مؤكدا أن أرهاب وإجرام الاحتلال المستمر لن يثني أبناء شعبنا عن الاستمرار في النضال حتى تحقيق تطلعاتنا وحقوقنا الوطنية بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

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