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وكانت المنظمة تلقّت بلاغاً من السلطات المكسيكية بالوفاة، حيث تأكّد الأطباء في نيو مكسيكو من أنها ناجمة عن الإصابة بالفيروس، وهي أول حالة إصابة بشرية مؤكدة مختبرياً بفيروس الإنفلونزا عالمياً.

وأفادت منظمة الصحة العالمية في بيان، بأنه على الرغم من أن مصدر التعرض للفيروس في هذه الحالة غير معروف حالياً، إلا أنها فتحت تحقيقاً لتقييم المخاطر على السكان خصوصاً بعد الإبلاغ عن مؤخراً عن انتشار المرض في الدواجن.

ولفتت إلى أن الأعراض ظهرت على الحالة نهاية أبريل الماضي، حيث جرى نقلها إلى المستشفى في المعهد الوطني لأمراض الجهاز التنفسي، حيث حدثت الوفاة في نفس اليوم بسبب المضاعفات.

يشار إلى أن إنفلونزا الطيور عدوى فيروسية بسلالات من فيروسات الإنفلونزا التي تُصيبُ عادةً الطيور البرية والدواجن الأهلية، ولا ينتقل الفيروس إلى البشر إلا إذا تحورت المادة الجينية للفيروس.