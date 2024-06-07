العراق ينسحب من مؤتمر العمل الدولي بسبب "إسرائيل"

العالم - العراق

وقال الاسدي في بيان انه :"قبل أن نغادر قاعة مؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في جنيف ، وقفنا على المنصة المُخصصة لإلقاء كلمات الدول المشاركة وأعلنا دعمنا المطلق لحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحقه في الحياة والحرية وتضامننا الكامل مع جهاده ضد الحركة الصهيونية ومقاومته للغزو الهمجي لغزة".

واضاف "مثلما حيينا صمود هذا الشعب في وجه الآلة الصهيونية بعد ثمانية أشهر من القتال المرير الذي تكبد فيه "أكذوبة الجيش الذي لايقهر" خسائر جسيمة في الارواح والمعدات رغم التباين الشديد بين إمكانات المقاومة الفلسطينية وإمكانات العدو الصهيوني"، معلناً ان "العراق بشعبه وحكومته سيبقى الداعم الأساس لشعب الجبارين في فلسطين وان النصر سيكون حليف هذا الشعب في نهاية المطاف".

وتابع الاسدي "ثم انسحبنا من المؤتمر بعد اقتراب الموفد الاسرائيلي الى المنصة لإلقاء كلمته"، مردفاً "لن تكون فلسطين الا للفلسطينيين ولن تكون القدس الا عاصمة الدولة الفلسطينية ولن تكون غزة الا مقبرة لجنود الاحتلال الصهيوني".