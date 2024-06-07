السفير السوري لدى روسيا: أحادية القطبية لا تحل مشاكل الدول

العالم - روسيا

وقال بشار الجعفري لمراسلة العالم على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الـ 23، ان هذا المنتدى له صبغة دولية ومهم لمعظم الدول ويوفر فرصة للقاءات ثنائية ومتعددة الاطراف للوقوف على اخر الرؤى الدولية بالنسبة للاقتصاد والمال.

واشار الجعفري ان العنوان الرئيسي للمؤتمرات في هذه المرحلة هو كيفية الانتقال من العالم احادي القطبية الى العالم متعدد القطبية، مشيرا الى ان أهمية هكذا المنتديات هو ان نتدراس بشكل توافقي كيفية الانتقال من العالم احادي القطبية الى العالم متعدد القطبية الذي يحل مشاكل الجميع لإن العالم احادي القطبية لا يحل مشاكل الدول بل يؤزمها لان يفرض رؤية واحدة على كل الدول بينما العالم متعدد القطبية هو حقل لتبادل الخبرات وفرصة للتكامل المالي والاقتصادي للدول العالم.