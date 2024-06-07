خطأ جديد وخلط سياسي لبايدن: 'إسرائيل' لم تكن تنوي غزو روسيا

العالم - الاميركيتان

وقع الرئيس الاميركي جو بايدن في خطأ جديد وخلط سياسي غير مسبوق خلال مقابلة صحفية، حيث قال، إن كيان الاحتلال الإسرائيلي لم يكن لديه أي نية لغزو روسيا.

وقال بايدن في مقابلة مع قناة ABC: "أعتقد أنه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) يستمع إلي، إنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يكونوا يعتزمون الذهاب إلى روسيا، وغزو رفح على نطاق واسع".

وفي وقت سابق خلط الرئيس الأمريكي جو بايدن بين مدينة حيفا الساحلية ومدينة رفح الملاذ الأخير للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعا تل أبيب إلى عدم اجتياح حيفا، وهو يقصد رفح.

وكانت صحيفة بوليتيكو قد ذكرت في وقت سابق أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن كيان الاحتلال الاسرائيلي لم يتجاوز "الخط الأحمر" بضرب رفح في قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف أكثر من مرة النازحين في مدينة رفح ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى أغلبهم من النساء والأطفال.

كما قصف جيش الإحتلال منشآت طبية ومرافق تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق وبعد اعتراف تل أبيب بقصف مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح، قالت الخدمة الصحفية لجيش الإحتلال أن هيئة الأركان العامة بدأت التحقيق في ملابسات مقتل مدنيين في منطقة الغارة.

المصدر: "روسيا اليوم" عن "تاس"