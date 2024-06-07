شاهد.. عشرات القتلى في محافظة كرري بالسودان

العالم - خاص بالعالم

منذ اكثر من عام والحرب مشتعلة في السودان.. وكرة النار تتناقل منذ مدينة الى اخرى.

فبداية من الخرطوم والابيض مرورا بدارفور والفاشر، وصلت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع الى محافظة كرري شمالي مدينة ام درمان.

تنسيقية لجان مقاومة كرري، قالت ان مدفعية الدعم السريع شنت من الخرطوم بحري قصف على محلية المحافظة، ما ادى الى مقتل واصابة العشرات.

هجوم ياتي بعد اقل من اربعة وعشرين ساعة على مجزرة قرية ود النور بولاية الجزيرة، والتي اتهمت الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بارتكابها، وبملاحقة الفارين من القتال في مدينة الفاشر على اساس عرقي.

مجزرة راح ضحيتها مئة وثمانين مدنيا على الاقل بينهم اطفال ونساء، توعد الجيش السوداني برد قاس عليها، رافضا التفاوض مع من وصفهم بداعمي ميليشيا الدعم السريع.

في المقابل، اكد المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع يوسف عزت ان استمرار الحرب لن يحقق سلطة لاي طرف عسكري او سياسي، داعيا الى وقف الحرب فورا وحماية المدنيين.