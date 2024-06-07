شاهد.. المقاومة الفلسطينية: لن نتخلى عن أسلحتنا

العالم – خاص بالعالم

مقترح صفقة وقف اطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الاسرى الذي طرحه الرئيس الاميركي جو بايدن قبل ايام على انه اسرائيلي لا يزال يلقى معارضة من اعضاء اساسيين في حكومة الحرب فيما لم ترد حركة حماس بعد عليه لمنح الوسطاء فرصة لمحاولة الوصول إلى صيغة تقبل المقاومة خوض المفاوضات على أساسها رغم ان موقفها واضح منه وهو لا تبادل للاسرى قبل وقف نهائي للعدوان.

موقف اكدته الحركة مرارا وتكرارا وكذلك المقاومة في غزة. صحيفة وول ستريت جورنال الاميركية نقلت عن مفاوضين عرب قولهم ان رئيس حركة حماس في القطاع أكدَ أنّه لن يقبلَ بأيِ اتفاقٍ مع الإسرائيليين إلّا إذا التزمتْ تل أبيب بوقفٍ دائمٍ لإطلاقِ النار. واضافت ان السنوار ابلغ المفاوضين في رسالة موجزة أنّ المقاومةَ لن تتخلى عن أسلحتِها أو تُوقِّعَ على اقتراحٍ يطلبُ منها ذلك.

تقول الخارجية القطرية ان حماس ما زالت تدرس المقترح، وصفه القيادي في حماس اسامة حمدان بأنه مجرد كلمات وقال حتى اللحظة لم يقدم الأميركيون شيئا موثقا أو مكتوبا يلتزمون من خلاله بما قاله بايدن في خطابه.

في تل ابيب اعلنت حكومة الحرب أن وفدها لن يتوجّه إلى الدوحة قبل وصول ردّ حماس وفيما يؤكد بعض اعضائها بمن فيهم وزير الحرب يوآف غالانت ان أي مفاوضات مع حماس لن تتم إلا تحت إطلاق النار في رفض ضمني للمقترح الذي اعلنه بايدن، رفضت حكومةُ الاحتلالِ كذلك مشروعَ قرارٍ قدّمتْهُ واشنطن لمجلسِ الأمن الدولي يدعو كلاً من الطرفين إلى تنفيذِ مقترحِ بايدن دونَ تأخيرٍ ودونَ شروط ويعارضُ أيَ محاولةٍ للتغييرِ الديموغرافي في غزة فيما اعتبرت ان النسخةَ الأخيرةَ المعدلةَ من المشروع تُظهِرُ تغييراً في الموقفِ الأميركي تُجاهَ تل ابيب.

ياتي هذا فيما تعصف الخلافات داخل حكومة الاحتلال الواحدة. هيئةُ البث العبرية قالت إنّ حزبَ تحالفِ الوحدةِ الوطنية بزعامة بيني غانتس سيجتمعُ لمناقشةِ الانسحاب من حكومةِ الحرب مرجحة أنْ يغادرَ غانتس الحكومةَ ما لم تكنْ هناك مفاجأة ما يهدد بحل مجلسِ الحربِ بالكامل.