فيديو خاص: مجازر الاحتلال في اليوم 245 للعدوان على غزة

العالم - خاص بالعالم

ففي مسلسل غارات الاحتلال استشهد 8 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منازل سكنية جنوب دير البلح وشمال مخيم المغازي كما اصيب عدد آخر بمخيم البريج وسط قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف.

وفي شمال القطاع استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف منزل بحي الصبرة جنوب مدينة غزة ما يرتفع عدد ضحايا العدوان الى أكثر من 36 ألفا و600شهيد وأكثر من 83 ألفا و300 جريح منذ السابع من اكتوبر الماضي.

جرائم الاحتلال بحق المرافق الصحية في غزة تحت طائلة التوثيق الدولي حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها وثقت مئات الاعتداءات على المرافق الصحية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، مشيرة إلى تضرر أكثر من مئة منشأة صحية واستشهاد المئات من الكوادر الصحية.

على صعيد آخر حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) من أن أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة سيواجهون المجاعة والموت بحلول منتصف يوليو المقبل.

لكن ومع دخول العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، شهره التاسع، يقابل الفلسطينيون جرائم الاحتلال، بالاصرار على الصمود في ارضهم.

أهالي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الذي دمر الاحتلال معظم منازله، يؤكدون البقاء في أرضهم، رغم كل الدمار والخسائر التي تكبدوها، بفعل جرائم الاحتلال الاسرائيلي.

ارادة الصمود واعادة الاعمار، تبقى الأمل الوحيد الذي يتمسك به أهالي جباليا وباقي مناطق القطاع، في ظل القتل والتهجير الممنهج، الذي ينظمه الاحتلال الاسرائيلي، بحق أهالي القطاع.