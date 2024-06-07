شاهد.. معرض دولي مميز في دمشق

العالم - مراسلون

بمشاركة 320 شركة محلية وإقليمية ودولية تغطي مختلف اختصاصات قطاع البناء، تشهد العاصمة دمشق افتتاح معرض بيلدكس، احد اهم وابرز المعارض الاقتصاديه في البلاد، بحضور مميز للشركات الايرانية.



بيلدكس الذي يشهد في خطوة مفاجئة، وبعد 14 عاماً من الغياب القطري عن سورية وفعالياتها، مشاركة لشركة قطرية جزائرية، يتميز كذلك بمشاركات دولية، كما يتستقطب نخبة من رجال الأعمال من سورية والعالم، ووفود رسمية من الدول المجاورة، ما يشكل بوابه لتلاقي الشركات وعرض منتجاتها، و مد جسور تعاونٍ تنشط عجلةَ الدوران الاقتصادي.



وبمشاركة دولية كذلك، يترافق معرض بيلدكس مع معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يعرض أحدثَ ما تقدمه شركات الاتصالات والتكنولوجيا / اضافة الى معرضٍ ثالث وهو (معرض سورية الصناعي الدولي) ، الذي يشكل مساحةَ لقاءٍ بين مختلف أطراف العملية الصناعية، وعرض أحدث وأهم منتجاتهم.