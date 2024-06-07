الاحتلال يقتحم مناطق جنوب الخليل تمهيدا لاقتحام مستوطنين مواقع اثرية ومخلاة لتهويدها

العالم - فلسطين المحتلة

وذكرت مصادر محلية لـ "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الكرمل شرق مدينة يطا وأغلقت الطرق المؤدية إلى بركة الكرمل الأثرية ومحيطها واعتلت أسطح عدة منازل، لتأمين اقتحام المستعمرين للبركة.

كذلك، اقتحم مستوطنون معسكر طاروسة الذي تم إخلاؤه، غرب بلدة دورا، وداهموا خربة حمصة لإقامة صلاة تلمودية في المكان، كما اقتحمت قوات الاحتلال أماكن أثرية في بلدة السموع جنوبا، واعتلت أسطح منازل المواطنين المطلة على تلك المناطق لتأمين اقتحام المستوطنين لها.

يذكر أن اقتحام المستوطنين المحتلين لتلك المناطق يهدف إلى تهويدها والتوسع الاستعماري، على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين.