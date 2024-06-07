الجمعة ٠٧ يونيو ٢٠٢٤
٠٩:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يقتحم مناطق جنوب الخليل تمهيدا لاقتحام مستوطنين مواقع اثرية ومخلاة لتهويدها

الاحتلال يقتحم مناطق جنوب الخليل تمهيدا لاقتحام مستوطنين مواقع اثرية ومخلاة لتهويدها
الجمعة ٠٧ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عدة مناطق جنوب الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين المحتلين لمواقع أثرية ومخلاة لتهويدها.

العالم - فلسطين المحتلة

وذكرت مصادر محلية لـ "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الكرمل شرق مدينة يطا وأغلقت الطرق المؤدية إلى بركة الكرمل الأثرية ومحيطها واعتلت أسطح عدة منازل، لتأمين اقتحام المستعمرين للبركة.

كذلك، اقتحم مستوطنون معسكر طاروسة الذي تم إخلاؤه، غرب بلدة دورا، وداهموا خربة حمصة لإقامة صلاة تلمودية في المكان، كما اقتحمت قوات الاحتلال أماكن أثرية في بلدة السموع جنوبا، واعتلت أسطح منازل المواطنين المطلة على تلك المناطق لتأمين اقتحام المستوطنين لها.

يذكر أن اقتحام المستوطنين المحتلين لتلك المناطق يهدف إلى تهويدها والتوسع الاستعماري، على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين.

روابط ذات صلة

فلسطيني يعيش مع عائلته في كهف جنوب الخليل.. لهذا السبب!

الملاحقة القضائية ولأول مرة تؤكد أن الاحتلال لم يعد بذات المكانة دوليا + فيديو

اقتحام الخليل والبيرة و10شهداء باستهداف شقة سكنية في غزة

شهداء بقصف للقطاع و4 اصابات بقلقيلية واعتقال شاب في الخليل