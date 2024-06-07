تفاعل واسع مع هولوكوست رفح.. أبشع جرائم حرب ترتكب في العصر الحديث  

العالم – نقطة تواصل

يقال أن بعض النار تحرق القلوب وأما في غزة بعض الصمود على الارض فكثير من النار أحرقت الكثير من الارواح والقلوب، حيث شهد العالم تفاصيل محرقة لم يكتفي فيها العدو الصهيوني بسفك الدماء، بل كانت نار الإبادة الوحشية أقوى من النار بعينها.

هي ثمانية اشهر ولا تزال ناره لا تبقي ولا تذر، مشاهد لابشع جرائم حرب ترتكب في العاصمه في العصر الحديث بينها محرقة رفح، واذا كانت بعض او كثير من النار تحرق القلوب، كما هي حال غزة فان بعض النيران أثلجت الصدور، وبعد اقل من اسبوع من هولوكوست رفح وحرق النازحين احياء في الخيام، يحترق الشمال الفلسطيني المحتل بقواعده العسكرية ومستوطناته بصواريخ المقاومة الاسلامية لحزب الله، ويتحول الى لهيب جهنم المستعر لفحت ناره النشطاء فاشعلت المنصات الرقمية بتداول ونشر مقاطع الفيديو والبوستات والتفاعلات الكثيفة عبر البوست والريبوست.

وعرض البرنامج العديد من التدوينات والتعليقات على عدد من الهاشتاغات والتي كان ابرزها هاشتاغ:" اسرائيل تحترق"،و هاشتاج:"كريات شمونه تحترق"،



كما استعرض البرنامج أبرز التدوينات، حيث دوّن خالد عبيد العتيبي عبر منصة X قائلا:" أجمل خبر ممكن تصحى عليه إسرائيل تحترق.. اللهم أحرق دولتهم الباقية، وأحرق قلوبهم كما فعلوا بأهل فلسطين يا قوي ياعزيز وما يعلم جنود ربك الا هو".



ولأن نار الشمال الفلسطيني المحتل التي اشتعلت واسقطت قوة الردع الصهيونية والكرامة الاسرائيلية كما صرح يائير لبيد رئيس المعارضة الاسرائيلية كان لابد من اجتماع طارق لمجلس أطفال الجنوب المصغر للبحث في هذا الحدث وتداعياته.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...