الجمعة ٠٧ يونيو ٢٠٢٤
٠١:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نقطة تواصل..

تفاعل واسع مع هولوكوست رفح.. أبشع جرائم حرب ترتكب في العصر الحديث  

الجمعة ٠٧ يونيو ٢٠٢٤ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج"نقطة تواصل" أهم القضايا و الأحداث والتطورات التي اثارت جدلا في العالم الافتراضي بين النشطاء فمنها من حصد الهاشتاغ ومنها من تحول الى ترند تفاعلي بشكل كبير عبر البوستات والتعليقات والتدوينات ومقاطع الفيديو التي يتداولها النشاط في المنصات الرقمية كافة.

العالم نقطة تواصل

يقال أن بعض النار تحرق القلوب وأما في غزة بعض الصمود على الارض فكثير من النار أحرقت الكثير من الارواح والقلوب، حيث شهد العالم تفاصيل محرقة لم يكتفي فيها العدو الصهيوني بسفك الدماء، بل كانت نار الإبادة الوحشية أقوى من النار بعينها.

هي ثمانية اشهر ولا تزال ناره لا تبقي ولا تذر، مشاهد لابشع جرائم حرب ترتكب في العاصمه في العصر الحديث بينها محرقة رفح، واذا كانت بعض او كثير من النار تحرق القلوب، كما هي حال غزة فان بعض النيران أثلجت الصدور، وبعد اقل من اسبوع من هولوكوست رفح وحرق النازحين احياء في الخيام، يحترق الشمال الفلسطيني المحتل بقواعده العسكرية ومستوطناته بصواريخ المقاومة الاسلامية لحزب الله، ويتحول الى لهيب جهنم المستعر لفحت ناره النشطاء فاشعلت المنصات الرقمية بتداول ونشر مقاطع الفيديو والبوستات والتفاعلات الكثيفة عبر البوست والريبوست.

وعرض البرنامج العديد من التدوينات والتعليقات على عدد من الهاشتاغات والتي كان ابرزها هاشتاغ:" اسرائيل تحترق"،و هاشتاج:"كريات شمونه تحترق"،

كما استعرض البرنامج أبرز التدوينات، حيث دوّن خالد عبيد العتيبي عبر منصة X قائلا:" أجمل خبر ممكن تصحى عليه إسرائيل تحترق.. اللهم أحرق دولتهم الباقية، وأحرق قلوبهم كما فعلوا بأهل فلسطين يا قوي ياعزيز وما يعلم جنود ربك الا هو".

ولأن نار الشمال الفلسطيني المحتل التي اشتعلت واسقطت قوة الردع الصهيونية والكرامة الاسرائيلية كما صرح يائير لبيد رئيس المعارضة الاسرائيلية كان لابد من اجتماع طارق لمجلس أطفال الجنوب المصغر للبحث في هذا الحدث وتداعياته.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

منذ بدء العدوان.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 36731 والإصابات لـ83530

أحد جنود جيش الاحتلال ينشر مقطع فيديو لاعتقال طفل من قلقيلية والتنكيل به

الاحتلال يقتحم مناطق جنوب الخليل تمهيدا لاقتحام مستوطنين مواقع اثرية

فيديو خاص: مجازر الاحتلال في اليوم 245 للعدوان على غزة