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شاهد.. إستمرار المجازر الإسرائيلية وحرب الإبادة في قطاع غزة

الجمعة ٠٧ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

هذا هو حال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من ثماني أشهر.. خلال الساعات الـ24 الماضية ارتكب جيش الإحتلال 8 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة راح ضحيتها اكثر من77 شهيدا ونحو 221 جريحا، غالبيتهم من من النساء والاطفال.

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وقالت وزارة الصحفة الفلسطينية انه لا يزال هناك العشرات من الشهداء والجرحى تحت الركام سقطوا خلال مجازره الاخيرة، وان طواقم الدفاع المدني تحاول انتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض، فيما يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الى عدد كبير منهم.

عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في مجزرة لجيش الاحتلال استهدفت تجمعاً للمدنيين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، بالاضافة الى قصف منزل فيه نازحين في مخيم المغازي فيما قامت باغتيال رئيس بلدة النصيرات إياد مغاري، وادت البلدية ان الشهيد كان يتواجد في مرفق خدماتي تابع لها.

واوضح المكتب الاعلامي الحكومي لقطاع غزة ان عملية الاغتيال هذه تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والفلتان ومضاعفة الأزمة الإنسانية. وطال القصف ايضا مدينة دير البلح ومناطق اخرى غربي مدينة رفح.

منظمة هيومن رايتس ووتش، أكدت ان كيان الاحتلال ينفذ عقاباً جماعياً ضد المدنيين في قطاع غزة عبر استخدام سلاح التجويع. واضافت ان الأدلة حول تورط الإحتلال بهذا الأمر واضحة للغاية، حيث يمنع الكيان دخول المساعدات، كما أن مسؤولين إسرائيليين قالوا مرارا وتكرارا إنهم لن يسمحوا بدخول الطعام إلى غزة حتى ينتصروا على حماس.

وخلال العدوان على غزة عمل جيش الاحتلال بشكل ممنهج على تدمير البنية التحتية الانسانية في القطاع بالاضافة الى تدمير كل سبل الحياة فيه وتجويع المواطنين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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