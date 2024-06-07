شاهد.. جيش الإحتلال يستخدم ذخائر أمريكية لقصف مدرسة في غزة

العالم – خاص بالعالم

وخلال يومين فقط استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بصواريخها مدرستين للأونروا مرتكبة مجزرتين.. الأولى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والثانية في مخيم الشاطئ ..وهذا هو كاالمعتاد بنك الأهداف.

وسائل إعلام أميركية وبينها صحيفة 'واشنطن بوست وشبكة 'سي إن إن أكدت أن الجيش الإسرائيلي استخدم ذخائر أمريكية لقصف مدرسة في غزة مشيرة بأن خبراء الأسلحة راجعوا مقطع فيديو تم التحقق من تصويره في موقع الحادث وحددوا شظايا الذخيرة على أنها قنابل أميركية الصنع.

وقالت شبكة سي ان ان إنها المرة الثانية خلال أسبوعين التي تتمكن فيها من التحقق من استخدام ذخائر مصنعة بالولايات المتحدة في هجمات قاتلة على النازحين الفلسطينيين بغزة.

وتحت عنوان صواريخ أميركية والتنفيذ إسرائيلي..أثار مقطع فيديو لبقايا الصواريخ التي استهدفت المدنيين في مدرسة النصيرات الغضب عربيا ودوليا في منصات التواصل وتساءل مستخدمو موقعي فيسبوك وإكس عما إذا كانت 'أميركا شريكا في قتل الأبرياء بغزة'؟

كما تساءل نشطاء فلسطينيون عن مصير السكان النازحين داخل المدرسة التي تُعد محمية من قِبل الأمم المتحدة، وكتب أحدهم 'أين يمكن للنازحين الذهاب من أجل الأمان'؟

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعا لإجراء تحقيق في الضربة الإسرائيلية على المدرسة والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين معتبرا أن العنف والمعاناة لا يزالان الواقع الوحيد لمئات الآلاف من المدنيين الأبرياء.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالقصف الإسرائيلي للمدرسة معتبرًا أنه مثال مرعب جديد على الثمن الذي يدفعه المدنيون ومشددًا على وجوب المحاسبة على كل ما يحصل في غزة.

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من جانبه أكد أن الاستهداف الصهيوني الممنهج لمراكز الايواء التي تعج بالمواطنين تحت حجج وذرائع كاذبة تبرهن مجدداعلى عىم اكتراث الاحتلال بأي حماية تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني لهذه المدارس، محملا الولايات المتحدة المسؤولية التشاركية مع الاحتلال عن هذه الجرائم ومطالبا المحكمة الجنائية الدولية بإتخاذ خطوة قانونية عملية تجاه هذه الجرائم ضد الإنسانية.

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