شاهد.. حزب الله يشن هجوماً بالمسيّرات على مواقع الإحتلال بالجولان

العالم – خاص بالعالم

وردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية وخصوصا بلدات الخيام وعيترون ومركبا، قصف حزب الله براجمات الصواريخ مرابض مدفعية الاحتلال في الزاعورة بالجولان السوري المحتل وانتشار الجنود في محيطها ..

وفيما تحدثت القناة الثالثة عشرة العبرية عن إطلاق وابل من أربعين صاروخا تجاه الجولان اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال عن انفجار طائرتين مسيرتين وسقوط عدة صواريخ في منطقة شمال الجولان، مشيرا الى اندلاع حرائق وفتح تحقيق بالحادث..وكشف إعلام الاحتلال عن أن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حرائق كبيرة اندلعت في موقعين بالجولان إثر سقوط مسيرات وصواريخ أطلقت من لبنان.

وفيما ظلت صفارات الانذار تدوي بشكل متكرر في مناطق بالجليل الغربي وسط أنباء عن إطلاق وسقوط دفعات متتالية من الصواريخ استهدف حزب الله مواقع السماقة والرمثا ورويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة كما استهدف موقع بركة ريشا وحاميته وتجهيزاته ‏التجسسية وحقق فيها إصابات مؤكدة.

صحيفة 'إسرائيل اليوم' العبرية قالت إن حزب الله حقق هدفه، ولا يحتاج إلى تصعيد، فهو يظهر على أنه الجهة التي نجحت في طرد عشرات الآلاف من الإسرائيليين من منازلهم والتي تهاجم باستمرار أهدافا إسرائيلية على طول خط الحدود.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السابق لقسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يوسي كوبرفاسر قوله إن القيادة الإسرائيلية تخاف من حزب الله، وخوفها ينتقل إلى الجمهور بأكمله ويمنع أي قدرة على التفكير بشكل منطقي وحكيم وخارج الصندوق.

وحملت صحيفة 'معاريف' العبرية وسائل إعلام الإحتلال وإلى جانبها رؤساء الأجهزة الأمنية والقيادة السياسية مسؤولية تخدير الجمهور الإسرائيلي أول الحرب، حيث قالوا إن حزب الله مردوع. هذا فيما اعتبرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أن حكومة الاحتلال تستمر بالغرق في الحفرة التي حفرتها لنفسها.

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