مظاهرات حاشدة في اليمن دعماً للشعب الفلسطيني 

العالم – خاص بالعالم

استمراراً في مناصرة ودعم غزة تتجدد تظاهرات اليمنيين في مختلف المحافظات كما هو الحال كل جمعة.. فهنا في ميدان السبعين بصنعاء وعشرات الساحات الأخرى تتعالى هتافات المتظاهرين المنددة باستمرار الجرائم الإسرائيلية والأمريكية ضد الشعب الفلسطيني، وارتكاب المجازر بحق النازحين في غزة، مستنكرين تدنيس العدو لحُرمة المسجد الأقصى والإساءات الفاحشة ضد المقدسات الإسلامية.

وقال ضيف الله الشامي وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اليمنية:"هذا الخروج الجماهيري اليوم، ما هو إلا تعبير عن عن هذا الإسناد المستمر والمتواصل، وما تطوير وتصعيد العمليات التي ينفذها الجيش اليمني الا شيئا بسيطا نراه في معركة الصمود ومعركة الثبات التي يخوضها الشعب الفلسطيني".

المسيرات الاحتجاجية التي امتدّت من صنعاء إلى عدة محافظات أخرى مثل صعدة والحديدة وتعز وذمار وإب وحجة والبيضاء وغيرهم، تجددت فيها دعوات المحتجين لضرورة التحرك العربي والإسلامي الجاد لدعم الشعب الفسطيني ونُصرة قضيته، مع تفعيل المقاطعة السياسية والإقتصادية، وقطع العلاقات كلياً مع كيان الاحتلال..

وقال أحمد العليي منسق الجبهة الجنوبية في اليمن لمواجهة الغزو والاحتلال:"نحن نستغرب لماذا لا يتحرك أخواننا العرب كذلك المسلمين في هذه المعمعة في هذا الاجرام الصهيوني في هذا القتل اليومي لأابناء فلسطين.. يعني الشهداء بالعشرات وبالمئات يوميا يفترض ان يتحرك الناس لمناصرة المظلوم".

وخلال التظاهرات الحاشدة التي حملت عنوان"مع غزة.. تطوير القدرات وتصعيد العمليات" أكد الحشود الدعم الكامل لحركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق، معبرين عن اعتزازهم لما تقوم به القوات اليمنية من تطوير لقدراتها وتصعيد لعملياتها ضد الكيان وداعميه، ومباركين عملياتها الأخيرة المشتركة مع المقاومة العراقية..

ضرورة الاستمرار في دعم ومناصرة قطاع غزة، هو ما يؤكد عليه اليمنيون خلال هذه التظاهرات التضامنية، امتداداً للموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني، سواء بالحراك الشعبي أو الفعل العسكري.

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