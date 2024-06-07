إنطلاق مؤتمر شهداء الغربة بدمشق تكريما للشهيدين رئيسي وأمير عبد اللهيان

العالم – خاص بالعالم

وقال د. حسين اكبري السفير الايراني في سورية:"تكمن أهمية إقامة المؤتمر هذا العام في دمشق بما تحمله سوريا من مكانة تاريخية طويلة في التصدي ومقاومة الاحتلال الصهيوني الاسرائيلي والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني عند شهداء المقاومة الحاج قاسم سليماني والسيد رئيسي والوزير عبد اللهيان لم يدّخر أي جهد لدعم المقاومة".

وقال تمام سليمان ممثل وزارة الخارجية السورية:"ينضمون لشهداء الذين سبقوهم وهم الشهيد قاسم سليماني وزاهدي وفخر زاده والكثيرين على تراب سوريا.. ايضا شهداء الجيش العربي السوري وعلى تراب فلسطين والمقاومين من العراق واليمن ولبنان".

حزن الوداع لايزال حارّاً في قلوبنا و قلوب المشاركين ، الذين اكدوا على نهج الجهاد و المقاومة، وكيف ساهمت دماءُ شهداءِ محور المقاومة في نصرة الحق، سيما الشهيدين رئيسي و عبد اللهيان، والتي كانت فلسطين بوصلتهما الرئيسية في حياتهما

وقال حسن عز الدين عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني:"في هذه المنطقة العرب وايران ومحور المقاومة جزء من العرب والغرب والكيان الصهيوني.. نحن أقدار متصادمة لا يمكن ببقاء هذا الكيان ان تتوحد الامة".

وقال خالد عبد المجيد الامين العام لتجمع فصائل المقاومة الفلسطينينة:"اليوم في ظل هذه الهزائم للولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني وافشال مخططاتهم، نعتقد اننا في الفصل الأخير الذي سيحقق الانتصار لفلسطين ولكل قوى دول محور المقاومة".

دمشق لن تنسى دعم محور المقاومة، وفي دمشق التي احبته ، قدم اهالي شهداء سورية هدية تكريم لاسرة الشهيد حسين أمير عبد اللهيان ، ما يعكس حب السوريين للشهيد وتقديرا لمسيرته، في دعم الشعب السوري، هكذا العظام يرحلون ولا يرحل اثرهم.

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