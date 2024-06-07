شاهد آلاف الأردنيين ينتفضون لغزة ومن سياسة بايدن مع الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

أصابع اتهام الأردنيين في المظاهرة الحاشدة التي خرجت اليوم في قلب العاصمة عمان توجهت نحو العدو الأول والأبرز إلا وهو الولايات المتحدة الأمريكية برئيسها وطاقمه الارهابي.

وقال صالح العرموطي يعض مجلس النواب الاردني:" لا غرابة في ان يقوم بعض المحامين في الولايات المتحده الامريكيه بالدعوه من ادعاء على جو بايدن ووزير خارجيته ودفاعه فليسقط بايدن فليسقط بايدن وليسقط الكيان الصهيوني

استياء وغضب سيطر على هتافات الأردنيين الذين اعلنوا عن استغرابهم من موقف الحكومات العربية وجيوشها الصامتة على عكس بعض الدول الغربية التي أعلنت قطّعها للعلاقات مع الاحتلال و تضامنها واعترافها بالدولة الفلسطينية.

وقال خالد الجهني عضو الملتقى الوطني لدعم المقاومة:" نقول للامة العربية ان هذا العدو يستهدف وحدة الامة ووجود الانظمة السياسية، ولذلك فان المقاومة تمثل خط الدفاع الاول عن الامة الاسلامية وعن المنطقة العربية بالدرجة الاساسية، فيجب دعم هذه المقاومة عسكريا وماديا وبشريا وبكل السبل.. ولا يجب ان يتوقف شكل الدعم على بعض التصريحات السياسية فقط".

ودعا الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وجميع القوة المشاركة من السلطات الأردنية عدم التعامل مع الأردنيين بالعقلية الأمنية والتوقف عن اعتقال وملاحقة من يخرجون للتعبير عن تضامنهم مع غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...