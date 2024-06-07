شهداء وجرحى بقصف مدرسة للأونروا ومنازل في قطاع غزة

العالم - فلسطين

وقصف طيران الاحتلال غرفة داخل مدرسة أسماء "ج" التابعة للأونروا في مخيم الشاطئ، ما اسفر عن استشهاد 3 مدنيين واصابة 15 جرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

كما استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال على منزل لعائلة طبش في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد فلسطينيان في غارة شنها طيران الاحتلال على منطقة الجعفراوي شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وجرى نقلهما إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة، فجر أمس الخميس، بقصفها مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية التابعة للأونروا في مخيم 2 بالنصيرات، والتي تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد 40 مواطنا وإصابة آخرين.