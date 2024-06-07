إيران تقدم مقترحات لمجموعة البريكس في مجال النقل والخدمات اللوجستية

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واشار مهرداد بذرباش،في كلمته خلال هذا الاجتماع، إلى إمكانيات إيران المحتملة والفعلية في مجالات النقل والعبور، بما في ذلك معابر النقل الدولي بین الشمال والجنوب (INSTC)، وعبر النقل الدولي بين الشرق والغرب.

واعرب عن استعداد إيران للرقمنة وأعلن عن تطوير سلاسل التوريد في مجال النقل والخدمات اللوجستية وتدريب الموارد البشرية والابتكارات لتعزيز الاتصال وزيادة الكفاءة والمنافسة على التبادلات الاقتصادية وتحسين النمو بما يتماشى مع أهداف مجموعة دول البريكس.

واضاف بذرباش ان الممر الشمالي الجنوبي (INSTC) باعتباره أحد الممرات المهمة بين الأعضاء مع مزايا النقل المناسبة والفعالة، يمكن أن يحقق التآزر بين الدول الأعضاء في البريكس في مجال النقل والعبور.

ولفت وزير الطرق الايراني الى ان ترقية الهيكل الإداري الحالي للممر إلى منظمة دولية تحت عنوان "المنظمة الدولية لممر الشمال - الجنوب" يمكن أن يؤدي إلى تحسين الهيكل التنظيمي والإداري لهذا الممر، مضيفا ان تحسين مستوى التنسيق والتكامل بين الأنشطة التجارية وانشطة العبور بين المشترين والبائعين باستخدام وسائل النقل المختلفة وبطريقة مشتركة يصب في صالح جميع أعضاء البريكس.

كما اعلن وزير الطرق الايراني عن استعداد ايران لمشاركة كافة قدراتها وامكاناتها، بما في ذلك احتياطيات الطاقة الفريدة، وشبكات النقل والعبور القصيرة والرخيصة، والثروة الاستثنائية من القوى العاملة المدربة، والإنجازات العلمية الهامة لتحقيق أهداف البريكس.

وأشار إلى أن هذا الموقع الجغرافي والسياسي والاقتصادي الفريد يمكن أن يجعل إيران واحدة من الشركاء المستقرين والموثوقين لربط البريكس باختناقات في إمدادات الطاقة والنقل والأسواق العالمية.

وصرح وزير الطرق الايراني بان التعاون مع مجموعة البريكس له أهمية خاصة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا على صوابية قرار الحكومة الروسية في عقد هذا الاجتماع ومناقشة المبادرات وتقديم الحلول لمواجهة التحديات العالمية ودراسة طرق التمويل في قطاع النقل والعبور.