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التحالف الأميركي البريطاني يشن غارات على الحديدة وصنعاء

التحالف الأميركي البريطاني يشن غارات على الحديدة وصنعاء
الجمعة ٠٧ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة أنصار الله اليمنية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 5 غارات على محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد، و4 غارات شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.

العالم – اليمن

وأفادت بأن 4 غارات أميركية بريطانية استهدفت مطار حديدة، فيما استهدفت غارة أخرى مرسى الجاد بميناء الصليف وأصابت زوارق الصيادين.

وأضافت أن 4 غارات أميركية بريطانية استهدفت معسكر الصيانة شمالي صنعاء.

ولم تذكر أي تفاصيل بشأن نتائج هذه الغارات، كما لم يصدر على الفور تعقيب من الجانب الأميركي أو البريطاني حتى الآن.

وأمس الخميس، أعلنت حركة أنصارالله أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارة جوية استهدفت ساحل اللحية بمحافظة الحديدة، دون أن تذكر وقوع خسائر.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

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