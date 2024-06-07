فيديو خاص: قبل قليل، صحيفة اسرائيلية تكشف المستور؟!!

العالم - خاص بالعالم

واشار مراسلنا الى ان هاآرتس تعتبر صحيفة يسارية وتأسسست قبل قيام الكيان بثلاثين عاما، وهي من أكثر المنتقدين للسياسة الاسرائيلية وأن غالبية من جاءوا على رأسها كانوا من اليساريين القدامى.

واضاف ان الصحيفة ترى ان من يقود التوحش اليوم في الكيان هم مجموعة من الذين لا يعترفون بالآخر وحتى باليهود الذين لا ينتمون اليهم، مشيرا الى ان الصحيفة ذهبت الى ابعد من ذلك حين قالت ان اخلاقيات الجيش الاسرائيلي التي تنهار في التعامل مع الفلسطينيين ستنهار مستقبلا في اي صراع داخلي.

وتابع مراسل قناة العالم ان افيغدور ليبرمان رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" المعروف بالتطرف والازعر لأنه بدأ حياته العملية كحارس أمن في البارات والمراقص الروسية، لكنه خرج امس بتصريح قال فيه ان هذه حكومة خراب تقودنا الى محرقة جديدة.

واوضح ان تقريرا صدر قبل دقائق في صحيفة "اسرائيل هايوم" يتحدث عن قرار اممي يعتبر اسرائيل بانها من ضمن الدول القاتلة للاطفال، ويتحدث عن تداعيات واستحقاقات ذلك على اسرائيل وخطورة اضافة تل ابيب الى احدى اخطر القوائم، والأمر الذي سيؤذي صورة الكيان الاسرئايلي على المستوى الدبلوماسي، وان عددا كبيرا من الدول لن تقوم بالتعاون العسكري لا في شراء ولا بيع اسلحة.

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