الإعلام الحكومي: الاحتلال قصف 150 مركزًا للإيواء بمدارس أونروا

العالم _ فلسطين

وأكد المكتب في بيان له أنه باستهداف هذه المدرسة التي تتبع الأونروا، يرتفع عدد المدارس التابعة لها والمخصصة كمراكز إيواء واستهدفها الاحتلال بالقصف ما يزيد عن ١٥٠ مدرسة، إضافة لقصف عشرات المرافق والمنشآت والمراكز الخدماتية الأخرى التي تتبع الأونروا، وكانت مخصصة لإيواء النازحين.

وأضاف: بات واضحا الاستهداف الصهيوني الممنهج لمراكز الإيواء التي تعج بالمواطنين تحت دعاوى وذرائع كاذبة، ولا يكترث الاحتلال بأي حماية تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني لهذه المدارس، كونها أعيان مدنية وأيضا كونها تتبع هيئة أممية وتحمل علم الأمم المتحدة، فضلا عن أنها تضم تجمعات بشرية كثيفة العدد وأي استهداف يخلف عدد كبير من الشهداء والجرحى المدنيين.

وأدان استمرار قصف الاحتلال لمراكز الإيواء ومواصلة جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا، ونطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحرك جاد لإنهاء هذه البلطجة والإجرام الصهيوني الذي يطال المدنيين العزل في كل مكان من قطاع غزة، ويلاحقهم القصف والقتل في كل زاوية يلجؤون إليها.

وحمّل الولايات المتحدة المسئولية التشاركية مع الاحتلال عن هذه الجرائم، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية باخاذ خطوة قانونية عملية تجاه هذه الجرائم ضد الإنسانية.

كما طالب محكمة العدل الدولية بإصدار حكم قضائي بإيقاف هذا العدوان وإدانة الاحتلال وقادته على كل الجرائم المرتكبة منذ بداية العدوان.