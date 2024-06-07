حزب الله: الحرب المقبلة مع إسرائيل لن تكون إلا حرب النهاية

العالم - لبنان

قال مسؤول الموارد والحدود في حزب الله السيد نواف الموسوي إن “العدو الاسرائيلي لا يملك في ترسانته الأسلحة التي يحتاج إليها للحرب على لبنان”، وتابع “الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى أسلحة من واشنطن لأي حرب يريد خوضها ضد لبنان”، وأكد “في أي حرب مع لبنان لن تكون المنطقة بعد هذه الحرب كما كانت عليه في السابق”، ولفت الى ان “الحرب المقبلة مع إسرائيل لن تكون إلا حرب النهاية”.

واشار الموسوي في حديث تلفزيوني مساء الجمعة الى انه “لو لم ينفذ الإخوة في غزة عملية طوفان الاقصى لكنا الآن نقرأ الفاتحة على القضية الفلسطينية”، ولفت الى ان “المقاومة الفلسطينية في غزة بعد 8 أشهر من القتال تواصل ضرب العدو وتكبيده الخسائر”.

ورأى الموسوي ان “السلاح الذي تقرر المقاومة الإسلامية استخدامه تفرضه الضرورة ويبقى لديها ما لم تعلنه أيضا”، واضاف ان “المقاومة وجدت من الضرورة استخدام منظومة الدفاع الجوي ضد المقاتلات الحربية التي كانت تُرعب المواطنين”، ولفت الى ان “المقاومة الفلسطينية هي رد فعل على الاحتلال وما قامت به إسرائيل كان حرب إبادة”.

وقال الموسوي إن “الإمكانات التجسّسية التي يستخدمها الاحتلال على حدودنا قادرة على تغطية مساحات تصل إلى أوروبا”، وتابع “كان ضروريا على المقاومة ضرب أجهزة التجسّس من أجل التعمية على الاحتلال”، واوضح ان “هدف الحرب على الحدود الجنوبية هو إشغال العدو والضغط لأجل وقف الحرب على غزة”، واشار الى ان “من يهدّد من قادة الاحتلال ليس لديه فكرة عن القدرات الحقيقية للمقاومة”، واضاف “نقول لمن يهدّد بالحرب أنّها إذا وقعت ستكون حرب النهايات”.

المصدر:‌ الميادين