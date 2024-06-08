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بن زايد يبحث مع نظيره السوري سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بن زايد يبحث مع نظيره السوري سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
السبت ٠٨ يونيو ٢٠٢٤ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد يوم الجمعة، مع نظيره السوري فيصل المقداد، هاتفيا، العلاقات الثنائية بين البلدين.

العالم - سوریا

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، بحث خلال اتصال هاتفي يوم الجمعة، مع فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنمية التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

جدير بالذكر أنه في 6 فبراير الماضي، قبل الرئيس السوري بشار الأسد أوراق اعتماد حسن أحمد محمد سليمان الشحي سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية.

وكان الشحي قد وصل إلى دمشق في 29 يناير الماضي، ليكون بذلك أول سفير لبلاده في سوريا منذ عام 2011.

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