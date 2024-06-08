الانتظار الأميركي والإسرائيلي لرد حماس النهائي

العالم – مع الحدث

ماذا عن موقف حماس بعدم مناقشة أي صفقة لا تشير بوضوح إلى إنهاء الحرب والانسحاب التام من القطاع؟

ما الذي يبيته الجانب الإسرائيلي من خلال انتظار جواب المقاومة ليتخذ في ضوءه خطوته التالية؟

هل تراهن واشنطن على قرار صادر عن مجلس الأمن يلزم الطرفين بالمقترح، علما أن تل أبيب أعلنت معارضتها له؟

كيف يقرأ إدراج الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي في القائمة السوداء لمرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال في مناطق النزاع؟

وتستضيف هذه الحلقة في الاستوديو ببيروت القيادي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين يوسف أحمد، ومن القدس الباحث بالشؤون الإسرائيلية د.علي الجريري.

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