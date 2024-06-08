لا تراجع عن المواقف التي تمس بالاستقلالية الفلسطينية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" وبشأن قرار الأمم المتحدة إدراج جيش الاحتلال ضمن القائمة السوداء لمرتكبي الانتهاكات بحق الأطفال في مناطق النزاع وصف الجريري هذا القرار بأنه وكل هكذا ردود ليست إلا عقوبات مخملية ضد كيان الاحتلال وممارساته.

ولفت إلى أنه كانت هناك يوم أمس مجزرة جديدة ذهب ضحيتها أكثر من 50 مواطن فلسطيني في مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة بينهم 19 طفلا و 11 امرأة والباقي من اللاجئين.

وقال د.علي الجريري: أميركا تقول فقط إن إسرائيل تحقق.. على غرار مجزرات مطبخ السلام العالمي ومستشفى الشفاء وغيرها من المجازر والمذابح التي تتكرر.

وشدد على أن: الكيان في أزمة شديدة جدا، وأكثر ما يعانيه الآن هو هزيمته الواضحة، حيث أربك جيش الاحتلال وإدارته السياسية الاختراق الذي تم خلف خطوط العدو في منطقة نتساريم، فيما كان الاحتلال يقول إن كل هذه الحرب هي لكي يمنع اختراق كالذي جرى في 7 أكتوبر، وها هو الاختراق قد جرى، ولا أحد يستطيع أن يقنع المستوطنين الذين فروا من تلك المستوطنات بأن يعودوا.

وفي جانب آخر من حديثه أشار إلى أن: حركة حماس قد قالت كلمتها بشأن الرد على مبادرات الهدنة ولن تتراجع عنها لأن هذه المواقف هي مبادئ تمس بالاستقلالية الفلسطينية، أولها ضمان إنهاء الحرب وإيقافها نهائيا وعدم العودة إلى الحرب ثانية وليس الوقف المؤقت،

كما أشار إلى أن من هذه المواقف هي: عودة جميع الذين شردوا من أماكنهم إلى سكناهم، وثالثا وفي نهاية المطاف صفقة التبادل.. وهذه هي المسالة الأساسية والمركزية للمقاومة، وهذا هو المشروع الذي توقفت عليه المفاوضات قبل أشهر.

وقال إن حكومة الاحتلال: تعودت صياغة ونقل المذكرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وقال بايدن بأن هذا العرض هو عرض إسرائيلي، لذلك لماذا تعود إسرائيل وتفتح الملف من جديد وتقول بأن هناك تفاصيل هنا وهناك؟

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