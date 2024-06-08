5 منتخبات تتصدر أكبر الانتصارات في تاريخ كأس الأمم الأوروبية

العالم-الرياضة

وخلال النسخ السابقة لأمم أوروبا حققت 5 منتخبات الفوز بفارق خمسة أهداف على منافسيها، نسلط الضوء عليهم في السطور التالية.

يورو 1984 (مرحلة المجموعات)

فرنسا 5 – بلجيكا صفر

استهل منتخب فرنسا مسيرته في تلك النسخة بالفوز على نظيره الدنماركي 1 / صفر، قبل أن يسحق منتخب بلجيكا 5 / صفر في مباراتهما بالجولة الثانية، التي أقيمت في نانت.

وافتتح أيقونة الكرة الفرنسية ميشيل بلاتيني التسجيل لمنتخب (الديوك) مبكرا في الدقيقة الرابعة، فيما أحرز آلان جيريس ولويس فيرنانديز الهدفين الثاني والثالث.

وعاد بلاتيني لهز الشباك من جديد، عقب إحرازه الهدفين الرابع من ركلة جزاء والخامس من ضربة رأس، لينصب نفسه بطلا للقاء عقب تسجيله 3 أهداف (هاتريك)، علما بأن صاحب القميص رقم (10) أحرز ثلاثية أخرى في اللقاء التالي أمام يوغوسلافيا في مشواره المذهل بالبطولة، التي شهدت تتويجه بجائزة الهداف برصيد 9 أهداف، ليقود بلاده للتتويج باللقب للمرة الأولى آنذاك.

ومازال رقم بلاتيني القياسي صامدا حتى الآن كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة بكأس الأمم الأوروبية.

يورو 1984 (مرحلة المجموعات)

الدنمارك 5 – يوغوسلافيا صفر

في ذات اليوم الذي حققت فيه فرنسا فوزها الكاسح على بلجيكا، انتصر الدنماركيون أيضا 5 / صفر على منتخب يوغوسلافيا في ليون.

وتقدمت الدنمارك بهدفين حملا توقيع فرانك أرنيسين وكلاوس بيرغرين في الدقيقتين الثامنة و16 على الترتيب، قبل أن تأتي الأهداف الثلاثة الأخرى في غضون 15 دقيقة فقط.

وسجل أرنيسين الهدف الثالث للدنمارك في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، فيما تكفل بريبن إلكيير لارسن، وجون لاوريدسن بإحراز الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 82 و84 على الترتيب.

يورو 2000 (دور الثمانية)

هولندا 6 – يوغوسلافيا 1

ينفرد منتخب هولندا بأنه الوحيد الذي أحرز 6 أهداف في تاريخ كأس أمم أوروبا، حينما تغلب 6 / 1 على منتخب يوغوسلافيا في دور الثمانية لنسخة المسابقة عام 2000، التي استضافها المنتخب البرتقالي مع بلجيكا.

وشهدت المباراة التي جرت بمدينة روتردام، تسجيل باتريك كلويفرت 3 أهداف (هاتريك) لمنتخب هولندا، فيما أضاف زميله مارك أوفر مارس هدفين، وأحرز اللاعب اليوغوسلافي ديان جوفيداريكا هدفا لأصحاب الأرض بالخطأ في مرمى فريقه، فيما سجل سافو ميلوسيفيتش هدف الضيوف الوحيد.

وصعد المنتخب الهولندي للدور قبل النهائي لكنه لم يتمكن من بلوغ المباراة النهائية، عقب خسارته بركلات الترجيح أمام نظيره الإيطالي.

يورو 2004 (مرحلة المجموعات)

السويد 5 – بلغاريا صفر

رغم اعتزاله اللعب الدولي عقب خروج السويد من دور الـ16 لكأس العالم 2002، فإن هنريك لارسن سرعان ما تراجع عن قراره، ليعود لقيادة بلاده في أمم أوروبا 2004 في البرتغال.

وكان لارسن عند حسن الظن به في أولى مباريات السويد في مرحلة المجموعات، بعدما قاد الفريق للفوز 5 / صفر على نظيره البلغاري، حيث أحرز هدفين في اللقاء، فيما أضاف فريدريك ليونغبرغ وماركوس ألباك وزلاتان إبراهيموفيتش باقي الأهداف.

يورو 2020 (مرحلة المجموعات)

إسبانيا 5 – سلوفاكيا صفر

كانت الأعصاب متوترة بعد تعادل فريق المدرب لويس إنريكي في أول مباراتين بالمجموعة الخامسة، وبدا أن الأقدار تتآمر ضدهم عندما أنقذ مارتن دوبرافكا، حارس مرمى سلوفاكيا ركلة جزاء من ألفارو موراتا في وقت مبكر من اللقاء، الذي أقيم بمدينة أشبيلية.

ومع ذلك، أحرز الحارس السلوفاكي هدفا عكسيا في شباكه، ليفتتح التسجيل للمنتخب الإسباني، الذي أضاف لاعباه ايمريك لابورت وبابلو سارابيا الهدفين الثاني والثالث على الترتيب.

وأحرز فيران توريس الهدف الرابع للإسبان، قبل أن يضيف السلوفاكي يوراي كوتسكا الهدف الخامس بالخطأ في مرمى فريقه، ليصبح منتخب (الماتادور) آخر المنضمين لقائمة أصحاب أكبر الانتصارات في تاريخ كأس الأمم الأوروبية.