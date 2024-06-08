حرارة الأرض في ارتفاع مستمر.. ما أبرز خطوة يجب اتخاذها؟

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ووفق المصدر ذاته، فإن متوسط درجة الحرارة العالمية للشهر الماضي كان أعلى لأكثر من درجة ونصف الدرجة المئوية من المتوسط المقبول.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في حديثه عن هذه النتائج، من السرعة التي يتحرك بها العالم في الاتجاه الخاطئ بعيدا عن استقرار النظام المناخي.

وقال في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة: "في عام 2015، كانت فرصة حدوث هذا التجاوز قريبة من الصفر".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى مخرج من الطريق السريع نحو جحيم مناخي".

وكشف خبير البيئة والتغير المناخي عماد سعد، في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن:

-متوسط درجة حرارة الكوكب بأكمله 15 درجة، لكن كل دولة تخضع لمعطيات مناخية مختلفة.

-الزيادة في درجة حرارة الأرض خلال السنوات الماضية كانت مرتفعة جدا، ولها انعكاسات سلبية على البشرية.

-سبب ذلك هو النشاط البشري للسكان والدول والشركات، وما يعرف بالانبعاثات الغازية التي أدت إلى الاحتباس الحراري.

-أصبحنا نرى الصيف مبكرا والشتاء متأخرا.

-على البشرية أن تستشرف المستقبل وتعيد التكيف مع المعطيات المناخية وتخفف من الانبعاثات، وهذا هو الأمر الأهم.