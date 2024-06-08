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في اليوم الـ246 من العدوان..

11 شهيد فلسطيني في أحدث غارة اسرائيلية

السبت ٠٨ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

في اليوم الـ246 من العدوان الإسرائيلي علی غزة، واصل الاحتلال عدوانه برا وبحرا وجوا على القطاع، ما أدى إلى استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم باستشهاد 6 فلسطينيين، وأصابة آخرين، في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة شاهين في بلوك 12 بمخيم البريج وسط قطاع غزة، تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية شرق المخيم.

وأكد مراسل العالم بأن مدفعية الاحتلال قصفت بعشرات القذائف حيي الزيتون والصبرة في غزة، وفي محيط المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قصف الاحتلال مناطق متفرقة، لا سيما حي الحشاش في منطقة عريبة شمال المدينة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني، صباح السبت، جثامين خمسة شهداء، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة مهنا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، تخلّله إصابة 14 آخرين بجروح مختلفة.

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