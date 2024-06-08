المقاومة اللبنانية تستهدف جنود الاحتلال في موقع زرعيت

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان هذا الهجوم، جاء بعد هجوم آخر قامت به المقاومة فجر اليوم علی منطقة سنئيم في عمق مزارع شبعاً عبر مسيرة انقضاضية استهدفت تجمعاً لجنود الاحتلال أوقعهم بين قتيل وجريح.

وسبق هذا الهجوم عملية للمقاومة قامت بها فجر هذا اليوم علی موقع الراهب.

اما الاحتلال الاسرائيلي فقد قام بالاعتداء علی مراكز الجيش اللبناني واليونيفل عند شرق بلدة ميس الجبل ما أدی الی اندلاع حرائق كبيرة في محيط موقع الجيش اللبناني وموقع الكتيبة النبالية التي تعمل ضمن قوات اليونيفل.

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