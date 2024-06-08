عمليات المقاومة العراقية انتقالة كبيرة في إسناد الشعب الفلسطيني + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث هاتفي مباشر لقناة العالم الإخبارية قال الفرطوسي: نعتقد أن إسناد الشعب الفلسطيني في جهاده وقتاله وصموده والدفاع عن نفسه هو واجب شرعي عربي، وبالتالي نعتقد أن هذا هو امتياز، من لم يحظى بهذا الشرف يعتبر متخاذل ومقصر، ولم يؤدي ما عليه من الواجبات، وبالتالي نحن نتحدث عن واجب عربي وإسلامي، لا يتحدد بنوع من الدعم، بل بكل ما كتب للإنسان من دعم إعلامي وسياسي وعسكري.

واضاف أن: اليوم المقاومة الاسلامية في العراق تقوم بعمليات وتدك قلب الكيان الغاصب بالطائرات المسيرة، وهذا إنجاز كبير وحضور جديد للمقاومة الإسلامية العراقية، مثل إخوتنا في فلسطين ولبنان وبقية الساحات، هذا الانجاز الذي هو بالنسبة لنا يعتبر تميز وبالنسبة للعدو هو نفاق مظلم يدخل فيه ولا يعلم نهايته.

ولفت إلى أن: هذا يمثل اليوم في المستوى السياسي والإعلامي انتقالة كبيرة في مساندة وإسناد الشعب الفلسطيني، واليوم نعتقد أن فرحة الشعب الفلسطيني هي الدليل الحاكي عن هذا الإسناد ومدى تأثيره الواقعي.

وشدد على أن حضور العراق في القضية الفلسطينية له تاريخ كبير وطويل، ولعل شهداء العراق الذين سقطوا في فلسطين إلى الآن تحكي عن ملامح كبيرة للعراقي في قتال العدو الغاصب، في كل الحروب التي استطاع العراق الجيش العراقي الوصول إلى أماكن قريبة جدا من عمق العدو.

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