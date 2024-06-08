السبت ٠٨ يونيو ٢٠٢٤
٠٩:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب سيد الشهداء:

عمليات المقاومة العراقية انتقالة كبيرة في إسناد الشعب الفلسطيني + فيديو

السبت ٠٨ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

بغداد (العالم) 2024.06.08 – أكد المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء الشيخ كاظم الفرطوسي أن المقاومة الاسلامية في العراق امتازت اليوم بالقيام بعمليات ودك قلب الكيان الغاصب في انتقالة كبيرة في مساندة وإسناد الشعب الفلسطيني.

العالمخاص بالعالم

وفي حديث هاتفي مباشر لقناة العالم الإخبارية قال الفرطوسي: نعتقد أن إسناد الشعب الفلسطيني في جهاده وقتاله وصموده والدفاع عن نفسه هو واجب شرعي عربي، وبالتالي نعتقد أن هذا هو امتياز، من لم يحظى بهذا الشرف يعتبر متخاذل ومقصر، ولم يؤدي ما عليه من الواجبات، وبالتالي نحن نتحدث عن واجب عربي وإسلامي، لا يتحدد بنوع من الدعم، بل بكل ما كتب للإنسان من دعم إعلامي وسياسي وعسكري.

واضاف أن: اليوم المقاومة الاسلامية في العراق تقوم بعمليات وتدك قلب الكيان الغاصب بالطائرات المسيرة، وهذا إنجاز كبير وحضور جديد للمقاومة الإسلامية العراقية، مثل إخوتنا في فلسطين ولبنان وبقية الساحات، هذا الانجاز الذي هو بالنسبة لنا يعتبر تميز وبالنسبة للعدو هو نفاق مظلم يدخل فيه ولا يعلم نهايته.

ولفت إلى أن: هذا يمثل اليوم في المستوى السياسي والإعلامي انتقالة كبيرة في مساندة وإسناد الشعب الفلسطيني، واليوم نعتقد أن فرحة الشعب الفلسطيني هي الدليل الحاكي عن هذا الإسناد ومدى تأثيره الواقعي.

وشدد على أن حضور العراق في القضية الفلسطينية له تاريخ كبير وطويل، ولعل شهداء العراق الذين سقطوا في فلسطين إلى الآن تحكي عن ملامح كبيرة للعراقي في قتال العدو الغاصب، في كل الحروب التي استطاع العراق الجيش العراقي الوصول إلى أماكن قريبة جدا من عمق العدو.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً حيوياً للاحتلال بالطيران المسيّر

العراق ينسحب من مؤتمر العمل الدولي بسبب "إسرائيل"

السيد الحوثي يشيد بالعمليات اليمنية-العراقية المشتركة ضد الصهاينة

شاهد.. المقاومة العراقية تقصف هدفاً في البحر الميت وميناء حيفا