قوات الاحتلال تغتال شابا فلسطينيا في طولكرم

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في نابلس ان الشهيد أبو عسل کان قد أصيب فجر اليوم، برصاص الاحتلال خلال عملية الاقتحام وأعلن عن استشهاده فور وصوله المستشفى.

وأشارت مراسلة العالم الی اقتحام عدد من آليات الاحتلال البلدة من حاجز عناب العسكري عند مدخلها الشرقي وجابت شوارعها الرئيسية وتمركزت على طول شارع السكة فيها، وسط اطلاقها الأعيرة النارية بشكل عشوائي في المنطقة، ما أدى إلى اصابة الشاب أبو عسل.

وأضافت مراسلة العالم أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين لؤي وحسين محمد شحادة، والأسير المحرر محمد نسيم عبده، بعد مداهمة منازلهم في البلدة.

كما اقتحمت قوة عسكرية أخرى ضاحيتي عزبة الجراد وعزبة الطياح جنوب شرق طولكرم وبلدة رامين شرق المحافظة، وتمركزت في الأحياء الرئيسية وأجرت عملية تمشيط في المنطقة، دون ان يبلغ عن اعتقالات.