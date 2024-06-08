العالم – خاص بالعالم

وقال الدقران إن أعدادا كبيرة من الجرحى معرضون للموت بسبب خطورة حالاتهم ونقص الإمكانات الطبية مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مصر على ارتكاب الجريمة والمجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني في المحافظة الوسطى، وأن هذه الجريمة تعتبر الجريمة الأكبر من نوعها، حيث قام الاحتلال بقتل أكثر من 210 شهداء واكثر من 400 اصابة معظمهم من الاطفال والنساء والشيوخ.

ونوّه الدقران أن تلك الأعداد من الشهداء والجرحى كانت قد وصلت الى مستشفى شهداء الاقصى ومستشفى العودة حيث ان مستشفى شهداء الاقصى تعتبر الوحيدة التي تقدم الخدمات الصحية لحوالي مليون نسمة، وأن مستشفى العودة هي مخصصة للولادات، ولكن جرّاء الاعداد الكبيرة التي وصلت، تم تحويل قسم الاستقبال في مستشفى العودة لانقاذ حياه المصابين ومستشفى شهداء الاقصى.

وشدد الدقران على أن هذه الاعداد تعتبر كبيرة جدا لا نستطيع استقبال مثل هذه الاعداد الكبيرة وان المستشفى مكتظة بالمصابين وبالمرضى ويفوق القدرة السريريه بحوالي بخمسة أضعاف القدرة السريرية في ظل النقص الشديد ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية ونقص الاجهزة ونقوم باستكمال استقبال المصابين على الارض نظرا لعدم وجود أماكن ولعدم وجود امكانات لانقاذ حيات هؤلاء المصابين خاصه مجزره كانت مجزره كبيره ارتكبها جيش الاحتلال معظمهم معظمها من الاطفال والنساء والاطفال، حيث وصل لهذا المستشفى أعداد كبيرة من الاصابات الخطيرة.

وكان قد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم السبت، ارتفاع عدد الضحايا نتيجة "مجزرة الاحتلال الإسرائيلي" في مخيم النصيرات إلى 210 قتلى وأكثر من 400 مصاب.

وقال المكتب في بيان: "ارتفاع عدد الضحايا نتيجة مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات إلى 210 شهداء وأكثر من 400 جريح وهؤلاء وصلوا إلى مستشفيين اثنين، مستشفى العودة بالنصيرات، ومستشفى شهداء الأقصى بدير البلح".

التفاصيل في الفيديو المرفق..