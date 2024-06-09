شاهد إستعانة الإحتلال بالمخابرات الأمريكية والبريطانية لتنفيذ عملية النصيرات

العالم – خاص بالعالم

ذهب راكضا للقاء الاسرى امام شاشات التلفزة لكن ذلك لن يخرجنا من وحل غزة ...عنوان في صحيفة هارتس وصف العملية التي حدثت في النصيرات وادت للافراج عن 4 اسرى لدى المقاومة.

في صحيفة يديعوت احرنوت وان هللت للعملية الا انها رأت بانها لن تغير من الاستراتيجيات.

أما الصحفي بن كاسبيت فقد اتهم نتنياهو بانه يستشير شركاءه عند الفشل ولا يستشيرهم عند النجاح ودعا بيني غانتس الى الاستقالة من الحكومة كل هذا يضاف الى الهجوم الذي شنه رئيس المعارضة يائير لبيد على الحكومة ووصفها بالحكومة المجنونة.

وقال انس ابوعرقوب الخبير بالشأن الإسرائيلي:عدد كبير من المعلقين العسكريين أكدوا أن السبيل المناسب لتحرير الجنود الأسرى لدى حركة حماس والجهاد الاسلامي هو فقط التوصل الى صفقة التبادل".

العملية العسكرية التي تفاخر بها الاحتلال الإسرائيلي تقرا من عدة اتجاهات ، أولها ان جيش الاحتلال لم يكن وحيدا في الوصول الى اسراه بل كانت المخابرات الامريكية والبريطانية الى جانبه.

ثانيا بانها احتاجت الى عدة أسابيع لتنفيذها وكان ممكن ان تفشل مما يعني انه لا يمكن البناء عليها او المراهنة على تكرارها والاهم منذ ذلك ان المقاومة الفلسطينية بعد هذه العملية لا يمكن ان تحافظ على نفس التكتيك في التعامل مع الاسرى وهذا ما يفسر ان التظاهرات في تل ابيب بعد الإعلان عن الاسرى الأربعة ازداد فيها المتظاهرون ولم يتراجعوا .

وقال اشرف عكة الكاتب ومحلل سياسي:"تصوير أن ما جرى إنجاز وأن هذه العملية هي عملية خارقة.. أعتقد ان "اسرائيل" تعلم تماما ان هذه العملية لن تساعد لا نتنياهو ولا "اسرائيل" بالادعاء بانها استطاعت تحقيق هدف استراتيجي كبير من وراء هذه العملية".

حاول بنيامين نتنياهو ان يبني نصرا وهميا لكن انقلبت نتائجه عليه سلبا .

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