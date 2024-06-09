العالم – خاص بالعالم

عملية مهمة وكبيرة اخرى للقوات اليمنية فبعد استهدافها في وقت سابق حاملة الطائرات الامريكية آيزنهاور واجبارها حسب القيادات اليمنية للإبتعاد عن السواحل اليمنية اعلنت اليوم استهداف المدمرة البريطانية 'دايموند' في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية.



المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اعلن قيام القوات اليمنية باستهداف المدمرة.

كما اعلنت استهداف سفينتين اخريين مرتبطتين بالعدو، مضيفا ان هذه العمليات تاتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على مجزرة مخيم النصيرات.



هذا وكانت وكالة رويترز نقلت عن وكالتين بحريتين بريطانيتين تأكيدهما اشتعال النار في سفينتين إثر إصابتهما بصواريخ قبالة سواحل عدن جنوبي اليمن.

وذكرت وكالة 'أمبري' للأمن البحري، في بيان لها، أنّه جرى إخماد حريق على متن سفينة بضائع، قصفت بصاروخ على بعد ثلاثة وثمانين ميلاً بحرياً جنوبي عدن.

بدورها، أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي أم تي أو)، التي تديرها البحرية الملكية البريطانية، أيضاً عن اشتعال النار في سفينة اخرى على بعد سبعين ميلاً بحرياً جنوب غربي عدن.



وفي اطاراستمرار العدوان على اليمن شن طيران العدوان الامريكي البريطاني عدد من الغارات على مناطق مختلفة من ساحل محافظة الحديدة منها ثلاث غارات استهدفت منطقة الجبانة غرب المدينة.

التفاصيل في الفيديو المرفق..