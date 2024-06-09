شاهد قائمة المرشحين النهائية لخوض إنتخابات الرئاسة في إيران

العالم – خاص بالعالم

بعد أيام من البحت والتدقيق.. ستة من المرشحين لرئاسة الجمهورية الإيرانية في دورتها الرابعة عشرة تم إقرار أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور الإيراني لتنطلق بعد ذلك الدعاية الانتخابية.

وقال طحان نظيف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور:"لقد عقد مجلس صيانة الدستور اجتماعات مكثفة ومتوالية لبحث أهلية الأشخاص الذين تم تسجيل أسمائهم في مركز تسجيل المرشحين خلال الأيام الماضية وقد تم أعلان اسماء ستة من المرشحين الذين أقرت أهليته للإنتخابات الرئاسية".



المرشحون الستة هم.. رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، والنائب في مجلس الشورى مسعود بزشكيان، وممثل قائد الثورة الإسلامية في مجلس الأمن القومي سعيد جليلي، وعمدة طهران علي رضا زاكاني، ورئيس مؤسسة الشهداء أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ووزير الداخلية الأسبق مصطفى بورمحمدي.



وقال مواطن إيراني:"يجب على الأشخاص الذين لم يتم إقرار أهليتهم للإنتخابات الرئاسية القادمة أن يحترموا القانون لأن القانون هو الذي يبت في أهلية المرشحين ويختار الأفضل من بينهم".



وقال مواطن إيراني:"بالنسبة لأفراد الشعب فإنهم أحرار في اختيار المرشح الذي يجدون الأفضل بين الأشخاص الذين تم إقرار أهليتهم".



وقالت مواطنة إيرانية:"من الضرورة بمكان احترام القرار الذي توصل إليه مجلس صيانة الدستور وأن يتم انتخاب أحد الأشخاص الذين تم أقرار أهليتهم".



رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون بيمان جبلي أعلن تفاصيل البرامج الدعائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية مشيرا إلى أنه سيتم بث مناظرات بين المرشحين عبر الإذاعة والتلفزيون.

وقال رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون بيمان جبلي:"سيتم في هذه الدورة من إنتخابات رئاسة الجمهورية إجراء خمس مناظرات تستمر كل واحدة نحو أربع ساعات وكذلك سيتم عقد ثلاث ندوات في هذا المجال يتم من خلالها مناقشة نظام إدارة السلطة والسياسة الخارجية والإقتصاد وقضايا أخرى.

هذا وستجري الانتخابات في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، أي قبل عام تقريبا من موعدها، وذلك بسبب حادث سقوط الطائرة الرئاسية الذي أودى بحياة الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي وعدد آخر من المسؤولين في البلاد.

التفاصيل في الفيديو المرفق..