تمديد فترة دراسة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية

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وقالهادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، في تصريح تلفزيوني حول دراسة مؤهلات المرشحين للرئاسة: تنتهي اليوم مهلة الأيام الخمسة الأولى المحددة لمجلس صيانة الدستور لدراسة مؤهلات المرشحين للدورة الـ14 للانتخابات الرئاسية.

وأضاف: إن الاجتماعات مستمرة بشكل مكثف ومتتالي، وبحسب القانون لدينا إمكانية استخدام المهلة الثانية ومدتها خمسة أيام، ويجب أن نستفيد من جزء من المهلة الثانية بسبب العدد الكبير من الطلبات.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: "كل جهودنا هي التوصل إلى نتيجة في أقرب وقت ممكن وإعلان النتيجة للشعب الإيراني العزيز".

وحول عدد الطلبات التي تم دراستها حتى الآن، قال طحان نظيف: يتم طرح طلبات المتقدمين واحدا تلو الآخر في الاجتماعات، ويتم الطرح وإبداء آراء الأعضاء، وقد تحتاج الطلبات إلى مزيد من الدراسة والمتابعة، وفي النهاية وبعد انتهاء العملية سنعلن النتيجة النهائية لوزارة الداخلية، لن أعلن النتيجة النهائية لأي طلب وسيتم إعلان النتيجة فور انتهاء دراسة جميع الطلبات.