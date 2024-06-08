جورج كلوني غاضب من بايدن بسبب 'اسرائيل'.. ما القصة؟!

العالم _ الاميركيتان

ففي الساعات الأخيرة الماضية، قرّر الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني وزوجته المحامية أمل كلوني، التواصل مع أحد مستشاري البيت الأبيض في أعقاب التهديد الأخير الذي وجهه الرئيس جو بايدن ضد المحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، كانت محامية حقوق الإنسان أمل كلوني جزءًا من مجموعة من المستشارين القانونيين الذين يعملون مع المحكمة الجنائية الدولية بهدف محدد، وهو طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير حربه يوآف غالانت"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأكدت الصحيفة أن كلوني تواصل مع ستيف ريكيتي، أحد كبار مستشاري الرئيس، بعد أن وصف بايدن مذكرات الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين بأنها "فضيحة".

وأوضحت أمل كلوني أن هدفها هو الدفاع عن سيادة القانون الدولي وحماية الأرواح من خلال رأيها القانوني في المحكمة الجنائية الدولية، والحكم على المسؤولين عن العدوان على غزة.

وقالت المحامية البريطانية اللبنانية: "بوصفي محامية في مجال حقوق الإنسان، لن أقبل أبداً أن تكون حياة طفل أقل قيمة من حياة شخص آخر. ولا أقبل أن يكون أي صراع خارج نطاق القانون، ولا أن يكون أي مرتكب له فوق القانون. ولهذا السبب أؤيد الخطوة التاريخية التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة للضحايا" في غزة.

ويقال إن جورج كلوني يشعر بالقلق بشأن زوجته، التي قد تتأثر بالعقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية بعد تصريحاتها ضد جرائم الحرب.