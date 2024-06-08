'أسد غزة' يوجه رسالة للاحتلال والعالم.. وهكذا تفاعل معه المغردون!

العالم - فلسطين

ظهر حمزة وهو جالس في بيت مهدوم، يوجه رسالة لـ"إسرائيل" والعالم حيث قال "أنت عدونا لأنك على أرضنا، اخرج خارج أرضنا وبالتالي أنت لست عدونا".

وواصل "اليهود في إسبانيا ليسوا أعداءنا، هؤلاء هم أصدقاؤنا، لكن أنت تحتل أرضي وتقتل أطفالي وتهدم بيوتنا بالتالي أنت عدوي".

الفيديو انتشر بسرعة البرق على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة انه في شهر فبراير الماضي، طافت صورة الأسير الفلسطيني حمزة أبو حليمة مواقع التواصل الاجتماعي، الذي ظهر فيها وهو مقيد بوجه جندي مدجج بالسلاح، وقد اعتبرها الكثيرون دليلا على شموخ الغزّيـّين حتى لقب بـ"أسد غزة".

وكان بلال أبو حليمة شقيق حمزة، قد كشف تفاصيل مثيرة بشأن ما جرى أثناء اعتقال شقيقه حمزة الذي ظهر عاريا مكبلا أمام أحد جنود الاحتلال قبل أيام.

ونقلت شبكة الجزيرة عن بلال شهادته، أثناء اعتقال شقيقه في مدينة غزة، قائلا إن والدهم "خميس أبو حليمة خرج من المنزل رافعا الراية البيضاء، لكنه استشهد برصاص جنود الاحتلال".

وأضاف، أن "الاحتلال أقدم على إطلاق النار على زوجة شقيقهم صقر وعلى اثنين من أطفاله وقد بقيا يومين بجوار جثمان أمهما حتى استشهدوا جميعا".

وعن الحوار الذي دار بين حمزة وجندي الاحتلال قال بلال: "سأله الجنود: هل أنت خائف منا؟ قال لهم: لا، ولماذا سأخاف منكم؟".

وأوضح بلال، أن جيش الاحتلال أخذ شقيقه حمزة وظل يحقق معه، حيث أكد له ضباط الاحتلال: "إذا كنت تنتمي لـ’حماس’ أو أي تنظيم آخر فسيكون مصيرك الإعدام أنت وأولادك".

وأضاف بلال أن شقيقه موجود الآن في غزة بعد الإفراج عنه، لكنه متأثر باستشهاد أفراد العائلة، ويرفض الظهور أو الإدلاء بأي تفاصيل عن ما جرى أثناء اعتقاله والتنكيل به.