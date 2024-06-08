ماذا قال باقري لدى لقائه وزير الخارجية التركي؟

العالم - ايران

واعرب المشرف على الخارجية الإيرانية في هذا اللقاء عن تقديره لمبادرة تركيا القيمة بعقد اجتماع اسطنبول، ووصف مشاركة الوفد الإيراني بأنها علامة على الاهتمام الخاص بالقضية الفلسطينية ودور وموقف تركيا.

وأشار باقري إلى الاهتمام الخاص الذي أبداه الرئيس ووزير الخارجية الشهيدين بتطوير وتعميق العلاقات بين البلدين، مؤكدا على الإرادة الجادة لإيران في مواصلة تطوير العلاقات الجارية بين البلدين ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين رئيسي إيران وتركيا، خاصة فيما يتعلق بالأبعاد الاقتصادية والتجارية.

وأضاف: إن تعزيز المزيد من الروابط في العلاقات الإيرانية التركية ليس فقط لصالح البلدين، بل أيضا لاستدامة الاستقرار الإقليمي، خاصة وأننا نواجه عدوا مشتركا مثل الكيان الصهيوني.

وأشار باقري إلى أهمية وحساسية عملية التطورات الفلسطينية وتصاعد الجرائم الصهيونية وقال: نحن الدول الإسلامية يجب أن نجري مشاورات أوثق من أجل الدعم السياسي والقانوني للشعب الفلسطيني.

وفي هذا اللقاء، أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن تقديره لمشاركة المشرف على الخارجية في اجتماع إسطنبول في هذه الفترة الحرجة والاستثنائية بعد استشهاد الرئيس الإيراني ووزيرخارجيته، وقال، كنت قد أجريت مشاورات حول هذه المبادرة و عقد الاجتماع في اسطنبول مع صديقي العزيز الدكتور أميرعبداللهيان.

وأشاد هاكان فيدان بنهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم الشعب الفلسطيني وحضورها الفاعل في الساحتين السياسية والإقليمية، ورحب بتطوير وتعزيز آليات التعاون الإقليمي.

كما أشار وزير الخارجية التركي إلى الأبعاد المتنوعة والمتعددة للعلاقات المهمة بين أنقرة وطهران، وأكد على استمرار وتعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والطاقة، فضلا عن مكافحة الإرهاب في إطار الاتفاقيات الجيدة المبرمة خلال زيارات رئيسي البلدين.