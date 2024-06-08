"إسرائيل" على القائمة السوداء

العالم – باختصار

الأمين العالم للمنظمة الدولة "أنتونيو غوتيرش" أبلغ بعثة الاحتلال لدى المنظمة بهذا القرار

"القائمة" السوداء"تصدر سنويا وتشمل أطرافا تتهم بانتهاك حقوق الأطفال في مناطق الحروب

قادة الاحتلال شنوا هجوما وحملة تحريض ضد الأمم المتحدة وأمينها العام بهذا القرار

سفير الاحتلال لدى المنظمة "جلعاد إردان": غوتيرش هو من دخل القائمة السوداء اليوم

بنيامين نتنياهو: الأمم المتحدة أدخلت نفسها في القائمة السوداء للتاريخ وقرارها "سخيف"

وزير خارجية الاحتلال "يتسرائيل كاتز" هدد بأن القرار سيؤثر على العلاقة مع الأمم المتحدة

القرار سيكون له تأثيرت سلبية على الاحتلال بالرغم من أنه غير مقرون بإجراءات عقابية

صحيفة "يديعوت أحرونوت": جميع جهود الحكومة لمنع صدور القرار باءت بالفشل

"يديعوت احرونوت": القرار سيشجع على مقاطة "إسرائيل" دوليا ونزع الشرعية عنها

القرار سيؤثر سلبا بشكل كبير على التجارة وحظر الأسلحة ومنع بيعها لكيان الاحتلال

جيش الاحتلال قتل أكثر من 13 ألف طفلب في العدوان الأخير بحسب منظمة اليونيسيف

" اليونيسيف" : معدل قتل الأطفال في غزة لم يسبق تسجيله في أي صراع آخر في العالم