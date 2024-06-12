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على حاجز عسكري.. الإحتلال يعتدي على فلسطيني بالضرب المبرح لهذا السبب!

الأربعاء ١٢ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

في مستشفى بيت جالا الحكومي ببيت لحم جنوب الضفة الغربية يرقد الشاب براء عيسى على سرير الشفاء لا يقوى على خدمة نفسه، بعد أن تعرض لضرب مبرح من قبل جنود الاحتلال على حاجز الكونتينر العسكري بسبب وجود مقطع للمقاومة على جواله.

العالم خاص بالعالم

براء عيسى شاب تم الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال، الفحوصات أظهرت كسورا في كلتا يديه جراء ضربه بشكل وحشي ودون رحمة بعد أن تم عزله داخل الحاجز، بينما بدت رضوض في أنحاء جسده ووجهه ربما تجلسه لايام في المستشفى.

وقال عصمت عيسى طبيب في مستشفى بيت جالا:"أجرينا عملية للشاب براء في يده اليمنى بعظم الرسغ وهو الآن يستكمل العلاج لدينا والكدمات منتشرة في جميع أنحاء جسمه وعلامات الضرب في يديه وظهره وقدميه، وقد تضررت يده اليمنى بشكل كبير، وتم وضع البلاتين والبراغي فيها ووضع الجبيرة من اجل تثبيت الكسر".

براء هو واحد من مئات الفلسطينيين الذين يتعرضون للتنكيل والضرب على يد جنود الاحتلال أثناء مرورهم عبر الحواجز.

التفاصيل في الفيديو المرفق

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