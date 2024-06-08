مقتل ضابط إسرائيلي في الهجوم على مخيم النصيرات

العالم _ الاحتلال

وقال جيش الاحتلال إن الجندي، أرنون زامورا، أصيب بجروح قاتلة صباح السبت خلال عملية تحرير الاسرى الإسرائيليين لدى حماس، متأثرا بجراحه.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن مسئول أمريكي بأن خلية أمريكية في الكيان الاسرائيلي دعمت جهود إخراج الاسرى الأربعة من قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، تحرير 4 اسرى إسرائيليين من قلب منطقة النصيرات بغزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": إنه في عملية مركبة للجيش والشاباك والشرطة تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25) عامًا، ألموع مئير (21 عامًا) وأندري كوزلوف (27 عامًا) وشلومي زيف (40 عامًا) والذين تم اختطافهم من قبل حماس في السابع من أكتوبر".