العالم – العين الإسرائيلية

وألقى البرنامج الضوء على تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية في غزة وحزب الله على الحدود مع جنوب لبنان، فضلا عن المفاوضات بشأن وقف اطلاق النار وتبادل الأسرى.

وناقش البرنامج موضوع اعتبار الأمم المتحدة الإحتلال الاسرائيلي" قاتل الأطفال"، وهذا هو التصنيف الذي أقرته الأمم المتحدة لكيان الاحتلال وجيشه، وهو ما أثار غضبا صهيونيا عارما، حيث حذّر الإعلام العبري من تبعات هذا القرار على العلاقات بين الكيان ودول العالم.



وفيما يتعلق بتفسير الغضب الصهيوني العارم على قرار الأمم المتحدة أكد علي مطر الباحث السياسي:"أن الغضب الاسرائيلي ينطلق اليوم من العزلة التي باتت تعيشها"اسرائيل" على مستوى المجتمع الدولي، وعلى مستوى المنظمات الدولية، وهذا القرار يضع الكيان الاسرائيلي جنبا الى جنب مع"داعش"، بحيث أن هذا التصنيف وضعها وسواها كدولة إرهابية تقتل الاطفال منوها أن هذا القرار سيستمر الى4 سنوات قادمة ريثما يتم فيما بعد اعادة تمديده أو وقفه، ولكن وفي كل الاحوال سيؤثر هذا القرار على مستقبل "اسرائيل" فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية مع دول العالم، حيث يمكن ان يفرض عليها حظراً وحصاراً على مستوى التسليح وعلى المستوى التجاري والاقتصادي.

ونوّه مطر أن ذلك يؤرق"اسرائيل"، إلا إذا قامت الولايات المتحدة الامريكية، كونها من يسيطر على المجتمع الدولي بالضغط لمصلحة "إسرائيل" لكي لا يتم تنفيذ هذا القرار.

وتطرق البرنامج الى عمليات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لاسيما ان تلك العملية النوعية التي نفذت على معبر كرم أبو سالم، والتي فرضت نفسها على النقاش الدائر في استديوهات الإعلام العبري، واثارت غضب المحللين والاسرائيليين من فشل القضاء على المقاومة رغم إجتياح رفح.

واستعرض البرنامج مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية التي تفاعلت مع ما يتعلق بالفشل العسكري لجيش الإحتلال الإسرائيلي وحكومة نتنياهو، وتعليقات حول الفشل العسكري و حول حكومة نتنياهو ركزت على العمليات النوعية الاخيرة في رفح، حيث غردت شاني على انستغرام قائلة:" قوه ردعنا تساوي صفر"، وأما مشيريل قال:" كيف أنهم لا زالوا يعبرون وكانهم يقطعون طريقا؟!!".

وألقى البرنامج الضوء على تصاعد ضربات المقاومة لجنود الإحتلال الاسرائيلي من دون أن تتحقق هذه الأهداف المطلوبة بتصفية المقاومة وإطلاق الأسرى وهو ما دفع بالمحللين الى صب جام غضبهم على رئيس الأركان الصهيوني وتحميله مسؤولية هذا الفشل في رفح.

ضيف البرنامج:

- علي مطر الباحث السياسي

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