بعدسة العالم مكان تحرير الأسرى الإسرائيليين في النصيرات

العالم - خاص بالعالم

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية خاصة في مخيم النصيرات كما يقول لتحرير بعض الأسرى، ولكن بعد تدمير المكان بشكل كبير واطلاق النار بشكل مكثف على هذه المنطقة من قبل الطائرات الكواد كابتر.

وقال مراسل العالم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر عدة مربعات سكنية وعدة منازل في محاولة للتغطية على عمليته في مخيم النصيرات، وتسبب بنزوح عدد كبير من الفسطينيين.

وأضاف، أنالعملية استمرت ما يقارب ثلاث ساعات مع تحليق مكثف من الطائرات المروحية والكواد كابتر وايضا الغارات.

في هذا المكان جرت العملية العسكرية المباغتة لجيش الاحتلال من خلال قوة خاصة وصلت إلى هذا المخيم دمرت كل شيء وأطلقت النار بشكل كبير على السكان وعلى كل من كان يتواجد في المنطقة.

وأشار مراسل العالم إلى أن جيش الاحتلال يتحدث عن تحرير اربعة أسرى لدى المقاومة الفلسطينية ولكن نوع العملية أدى إلى استشهاد عشرات الشهداء والجرحى.

هذا ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة دامية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، راح ضحيتها 210 شهداء ومئات الجرحى.



وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى إن عشرات الشهداء وصلوا إلى المستشفى، ولا متسع لمزيد من الجرحى لاستيعابهم، وناشد الفلسطينيين في المحافظة الوسطى التوجه الى المستشفى للتبرع بالدم، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالتدخل لوقف العدوان.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن جيش الاحتلال شن هجوما وحشيا غير مسبوق على مخيم النصيرات، مشيرا الى وجود عشرات الشهداء والجرحى في الشوارع.